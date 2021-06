Carmina Burana Le Colisée, 16 octobre 2021-16 octobre 2021, Roubaix.

Carmina Burana

Le Colisée, le samedi 16 octobre à 20:00

_Carmina Burana_ interprété par 100 chanteurs, 2 pianos, 6 percussions… voilà l’époustouflante épopée musicale proposée par l**’Université Catholique de Lille !** _Les Carmina Burana_ (chants de Beuern) constituent un recueil de 24 poèmes écrits en latin, en moyen haut-allemand et en vieux français. S’agit-il d’un recueil destiné à des goliards : étudiants marginaux ou clercs non intégrés ? Ils traitent néanmoins de sujets profanes tels que l’inconstance de la fortune (_O Fortuna_), la nature éphémère de la vie, les joies du retour du printemps, mais également des plaisirs de la chair, de l’alcool et des jeux ! Le chant _O Fortuna_, le plus célèbre d’entre tous, sert d’introduction et de conclusion aux Carmina Burana de Carl Orff. C’est une poésie rythmée, en vers de onze syllabes avec rimes, d’une forme proche de celle de Dante dans la Divine Comédie. À l’occasion de ses 20 ans, le Chœur de l’Université Catholique de Lille a souhaité rassembler de nombreux artistes pour célébrer avec magnificence ce chef-d’œuvre de la musique du XXe siècle, en y mêlant la passion de la danse et des créations en vidéo.

De 18 à 25€

Carmina Burana de Carl Orff

Le Colisée 31 rue de l’Epeule, Roubaix Roubaix Ouest Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T20:00:00 2021-10-16T21:30:00