CARMINA BURANA Agen, 16 décembre 2021, Agen.

CARMINA BURANA Centre de Congrès – Parc des Expositions Avenue du Midi Agen

2021-12-16 20:00:00 – 2021-12-16 Centre de Congrès – Parc des Expositions Avenue du Midi

Agen Lot-et-Garonne

EUR Evénement musical et chorégraphique, le Ballet, l’Orchestre et les Chœurs de l’Opéra National de Russie présentent Carmina Burana, l’un des chefs d’oeuvre les plus célèbres du XXème siècle.

Fondée sur un recueil de poèmes lyriques, Carmina Burana a été composée par Carl Orff entre 1935 et 1936. Présentée pour la première fois en 1937 à l’Opéra de Francfort, cette œuvre magistrale fascine depuis toujours et ne laisse pas indifférent le grand public. Le mouvement le plus célèbre “O Fortuna” repris à la fin de l’œuvre, est aujourd’hui mondialement connu.

Interprétés avec passion et puissance par les chœurs et solistes de l’Opéra National de Russie, ces chants profanes et latins nous racontent une histoire de vie, de mort, de destin et surtout d’amour.

2h45 de show, 25 tableaux, 150 participants amateurs et professionnels dans 8 disciplines différentes parmi les plus spectaculaires du monde de la danse

Agen expo congrés

