Carmina Burana

Carmina Burana, 29 décembre 2022, . Carmina Burana

2022-12-29 – 2022-12-31 20:00:00 20:00:00 EUR 42 Evénement musical et chorégraphique, Franceconcert présente Carmina Burana, l’un des chefs d’œuvres les plus célèbres du XXe siècle. dernière mise à jour : 2022-01-09 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville