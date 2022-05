Carmina Burana, 28 mai 2022, .

Carmina Burana

2022-05-28 – 2022-05-28

La Carmina Burana, œuvre particulièrement populaire, a été jouée 47 fois par le chœur au fil du temps, notamment en 1972 pour l’inauguration du Palais des Congrès d’Augsbourg dans le cadre des Jeux olympiques de 1972 à Munich et Augsbourg, et aussi à Bourges en 1988 à l’occasion du 20e anniversaire du jumelage entre Bourges et Augsbourg en 1967.

Le Chœur philharmonique remercie la Municipalité et l’Association Franco-Allemande du Cher (A.F.A.C.) pour son implication dans l’organisation de cette soirée et l’accompagnement des choristes lors de leur séjour.

Directeur Artistique et chef d’orchestre : Wolfgang RESS

La célèbre mise en scène lyrique de Carl Orff sur le règne de la déesse Fortuna sera interprétée par le Cœur philharmonique d’Augsbourg, accompagné dans la version pour piano et percussions par des musiciens, solistes vocaux et Chœur d’enfants du Conservatoire de Bourges.

billeterie.conservatoire@ville-bourges.fr +33 2 48 48 13 60

Conservatoire

