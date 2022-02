Carmentran Grignan Grignan Catégories d’évènement: Drôme

Carmentran Espace Sévigné Défilé dans les rues du village Grignan

2022-03-05 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-05 02:00:00 02:00:00 Espace Sévigné Défilé dans les rues du village

Défilé dans les rues en musique, procès, jugement et exécution de "Carmentran" responsable de tous les maux qui se sont abattus sur le village pendant l'année écoulée. Après l'exécution par les flammes, soirée dansante dans la salle des fêtes. carmentran.grignan@gmail.com +33 4 75 46 50 06

