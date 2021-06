Carmen Théâtre du Capitole, 21 janvier 2022-21 janvier 2022, Toulouse.

Carmen

du vendredi 21 janvier 2022 au dimanche 30 janvier 2022 à Théâtre du Capitole

### Opéra – Georges Bizet (1838-1875) Carmen est l’opéra le plus populaire au monde et l’un des plus bouleversants : une musique qui, comme la célèbre gitane, chante la liberté, quitte à tout brûler sur son passage ; une tragédie de la fatalité, où une femme affronte son destin pour affirmer son indépendance… Pour leur première Carmen à la scène, les magnifiques Marie-Nicole Lemieux et Eva Zaïcik incarnent en alternance un personnage incandescent et inoubliable. _Opéra-comique en quatre actes_ _Livret d’Henri Meilhac et Ludovic Halévy d’après Prosper Mérimée_ _Créé le 3 mars 1875 à l’Opéra-Comique à Paris_ ### + d’infos [Site du Théâtre du Capitole](https://www.theatreducapitole.fr/web/guest/affichage-evenement/-/event/event/6021309) [Autour de… Carmen](https://www.theatreducapitole.fr/autour-de-carmen) ![]() #### Infos pratiques Les 21, 22, 25, 27, 28 et 29 janvier à 20h Les 23 & 30 janvier à 15h Durée : 3h

Tarifs : de 10€ à 113€

Théâtre du Capitole Place du Capitole, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T20:00:00 2022-01-21T22:59:00;2022-01-22T20:00:00 2022-01-22T22:59:00;2022-01-23T15:00:00 2022-01-23T17:59:00;2022-01-25T20:00:00 2022-01-25T22:59:00;2022-01-27T20:00:00 2022-01-27T22:59:00;2022-01-28T20:00:00 2022-01-28T22:59:00;2022-01-29T20:00:00 2022-01-29T22:59:00;2022-01-30T15:00:00 2022-01-30T17:59:00