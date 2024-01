Carmen Souza Châteauroux, mardi 2 avril 2024.

D’origine capverdienne, née à Lisbonne et installée à Londres, Carmen Souza est l’une des chanteuses de jazz les plus demandées d’Europe. Après la disparition de Cesária Évora, Carmen Souza est devenue ambassadrice de la musique de l’archipel.

Carmen grandit dans un foyer entourée de culture capverdienne. Très tôt, l’absence de son père due à son travail en mer lui fait ressentir la Sodade, entre mélancolie et espoir. Devenue une des figures de proue des musiques du monde, elle explore l’interdépendance entre les êtres humains, avec ses versions très personnelles des classiques My Baby Just Cares for Me, Sous le ciel de Paris ou Pata pata. Sa voix est à la fois sensuelle et énergisante et son phrasé peut rappeler celles qui l’ont inspirée Billie Holiday, Nina Simone ou Ella Fitzgerald. Sa présence sur scène est radieuse et captivante, c’est une acrobate qui chante avec légèreté une musique joyeuse, tonique et épicée.6 EUR.

