CARMEN (SAISON THÉÂTRE DU CAPITOLE) 2022-01-21 – 2021-01-29 THEATRE DU CAPITOLE Place du Capitole

Toulouse Haute-Garonne

10 EUR 10 113 Carmen est l’opéra le plus populaire au monde et l’un des plus bouleversants : une musique qui, comme la célèbre gitane, chante la liberté, quitte à tout brûler sur son passage ; une tragédie de la fatalité, où une femme affronte son destin pour affirmer son indépendance…

Pour leur première Carmen à la scène, les magnifiques Marie-Nicole Lemieux et Eva Zaïcik incarnent en alternance un personnage incandescent et inoubliable.

Opéra-comique en quatre actes

Livret d’Henri Meilhac et Ludovic Halévy d’après Prosper Mérimée

Créé le 3 mars 1875 à l’Opéra-Comique à Paris

Durée : 3h

