Carmen, jeune bohémienne et grande séductrice, est une femme rebelle qui déclenche une bagarre dans la manufacture de tabac où elle travaille. Le brigadier Don José, chargé de la mener en prison, tombe sous son charme et la laisse s’échapper. Par amour, rongé par la jalousie, il va tout quitter pour elle. Mais Carmen va se lasser de lui et se laisser séduire par un célèbre torero… Édouard Signolet convie le public dans le théâtre de verdure du parc de l’Ermitage qui deviendra ainsi l’arène à ciel ouvert de cet opéra-comique aux accents tragiques.

Tarif: 7,5€

De l’amour à la mort. Une tonitruante adaptation pour deux chanteuses, deux chanteurs, une comédienne et un accordéon du plus célèbre des opéras français. Olé ! Parc de l’Hermitage 1B Rue des Sangliers, 78280 Guyancourt Guyancourt Yvelines

