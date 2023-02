Carmen – Opéra Comique (Paris) OPERA COMIQUE – SALLE FAVART, 24 avril 2023, PARIS.

OPERA COMIQUE – SALLE FAVART PARIS Place Boieldieu Paris

CARMEN

Georges Bizet



Opéra-comique en quatre actes, sur un livret d’Henri Meilhac et Ludovic Halévy d’après la nouvelle de Mérimée. Créé en 1875 à l’Opéra Comique.

Parmi les cigarières de Séville, Carmen la bohémienne est la plus séduisante et la plus fantasque. Appréhendée pour avoir agressé une camarade, elle subjugue le brigadier Don José qui la laisse s’échapper. Pour elle, il perd son grade puis déserte, embrassant dès lors la vie aventureuse des contrebandiers.

Carmen est l’opéra français le plus joué au monde et le titre le plus programmé à l’Opéra Comique depuis sa création. Il fit d’abord scandale avec son naturalisme précurseur et son héroïne affranchie, que n’adoucissait guère la couleur espagnole magistralement réinventée par Bizet, entre Paris et Bougival… Après la mort brutale du compositeur pendant la 33e représentation, Carmen conquit Vienne, Bruxelles, Saint-Pétersbourg, New York… pour ne triompher à Paris qu’en 1883.

Suspendue au printemps 2020, notre production dirigée par Long Yu et mise en scène par Andreas Homoki associe des musiciens chinois et des chanteurs francophones menés par John Osborn et par Gaëlle Arquez, qui chantera enfin ce rôle fétiche dans le théâtre de Bizet.

Chef-d’œuvre visionnaire, Carmen se ressourcera à l’Opéra Comique tout en confirmant sa vocation universelle.

Direction musicale Long Yu

Mise en scène Andreas Homoki

Décors Paul Zoller

Costumes Gideon Davey

Lumières Franck Evin

Collaboration à la mise en scène Jean-François Kessler

Assistante costumes Alix Descieux Read

Carmen Gaëlle Arquez

Don José Frédéric Antoun

Micaëla Nathalie Manfrino

Escamillo Jean-Fernand Setti

Frasquita Norma Nahoun

Mercédès Aliénor Feix

Zuniga François Lis

Moralès Jean-Christophe Lanièce

Le Dancaïre Boris Grappe (doublure Escamillo)

Le Remendado NN

Chœurs accentus

Maîtrise Populaire de l’Opéra Comique

Orchestre Orchestre Symphonique de Shangha|/b/p|

AVRIL

Lundi 24 à 20h

Mercredi 26 à 20h

Vendredi 28 à 20h + audiodescription]

Dimanche 30 à 15h Relax + audiodescription



Production Opéra Comique

Coproduction Opéra de Zurich, Beijing Music Festival





. EUR55.0 55.0 euros

