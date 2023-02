Carmen – Opéra Bastille (Paris) OPERA BASTILLE, 9 février 2023, PARIS.

OPERA BASTILLE PARIS Place de la Bastille 75012

Langue : Français Surtitrage : Français / Anglais 2H55 ave 1 entracte

EN QUELQUES MOTS :

Quel scandale le 3 mars 1875, lors de la création de Carmen à l’Opéra?Comique devant un public choqué par ce « dévergondage castillan » ! Georges Bizet mourra trois mois plus tard, sans se douter que sa partition deviendrait l’une des plus jouées au monde. Si le succès de l’œuvre est dû à ses mélodies inoubliables, il doit beaucoup au caractère affranchi de la célèbre cigarière. « Jamais Carmen ne cèdera, libre elle est née, libre elle mourra », lance l’héroïne à Don José à la fin de l’opéra. Cette irrépressible liberté, couplée à la nécessité de vivre toujours plus intensément sur le fil du rasoir, la mise en scène de Calixto Bieito en rend compte comme nulle autre. Du personnage de Mérimée, Carmen conserve chez Bieito les contours profondément ibériques et le tempérament brûlant de celle qui vit de petits trafics. Mais l’oiseau rebelle est foncièrement de notre époque. Vamp aguicheuse et insoumise, témoin de la brutalité masculine et sociétale, elle roule à grande vitesse, pressée d’exister.

Carmen

Opéra en quatre actes (1875)

D’après Prosper Mérimée

Musique : Georges Bizet – (1838 – 1875)

Livret : Henri Meilhac, Ludovic Halévy

Direction musicale : Fabien Gabel

Mise en scène : Calixto Bieito

Don José : Michael Spyres 15 nov. > 3 déc. 2022 Joseph Calleja 24 nov.-28 jan. > 25 fév. 2023

Escamillo : Lucas Meachem 15 nov. > 3 déc. 2022 Étienne Dupuis 28 jan. > 25 fév. 2023

Le Dancaïre : Marc Labonnette

Le Remendado : Loïc Félix

Zuniga : NN 15 nov. > 3 déc. 2022 Guilhem Worms 28 jan. > 25 fév. 2023

Morales : Tomasz Kumiega

Carmen : Gaëlle Arquez 15 nov. 3 déc. 2022 Clémentine Margaine 28 jan. > 25 fév. 2023

Micaela : Golda Schultz 15 > 27 nov. Adriana Gonzalez 30 nov.?3 déc. Nicole Car 28 jan. > 25 fév. 2023

Frasquita : Andrea Cueva Molnar

Mercedes : Adèle Charvet



