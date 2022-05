CARMEN N’EST PAS UN OPÉRA – LA FAMILLE MORALLÈS – Cirque

2022-09-16 20:30:00 – 2022-09-17 Carmen c’est le cirque ou tout du moins un morceau de son histoire.

Prends garde à toi, Carmen parfois peut être cynique, mélancolique, crue.

Mais c’est Carmen, une vraie dame de cirque. Soixante ans de mémoire qui a vu son monde évoluer, changer, s’écrouler puis renaître. Plus d’une fois.

En entrant sous son chapiteau, n’allez pas voir Carmen jouer, entrez chez Carmen ! J-P Estournet dernière mise à jour : 2022-03-07 par

