CARMEN, LE BALLET THEATRE FEMINA Bordeaux, mardi 15 octobre 2024.

CARMEN, LE BALLET Carmen Renaissance est une expérience unique qui explore l’équilibre insaisissable entre une femme forte et le mystère de l’homme moderne. Ce spectacle captivant se démarque par ses choix musicaux audacieux, mêlant les versions opéra, symphonique, jazz et électro de Bizet, ainsi qu’une interprétation inédite de Carmen par Edith Piaf. La théâtralité affirmée, la technique impeccable des danseurs et la créativité déployée autour de l’histoire classique de Carmen vous transporteront dans un univers où la passion et la trahison se rencontrent de manière inattendue. Plongez dans cette renaissance de Carmen, où la danse, la musique et la mise en scène se rejoignent pour vous offrir une expérience sensorielle inoubliable.Plongez dans l’univers captivant de Carmen Renaissance , chorégraphié par François Mauduit, ancien danseur du Béjart Ballet et disciple du légendaire chorégraphe Maurice Béjart. Inspiré par l’esthétique unique de Béjart, Mauduit apporte sa propre vision artistique à cette relecture moderne de Carmen.Infos complémentaires : le spectacle est avec entracte45mn 1ere partie et 35 mns 2eme partie – entracte 15-20 mnsContact PMR : pmr@theatrefemina.com

Tarif : 31.00 – 58.00 euros.

Début : 2024-10-15 à 20:00

THEATRE FEMINA 10, rue de Grassi 33000 Bordeaux 33