Carmen Flamenco Scène Prévert, 13 novembre 2021, Joinville-le-Pont.

Carmen Flamenco

Scène Prévert, le samedi 13 novembre à 20:30

Comment faire surgir le Duende qui anime la bohémienne la plus connue de la littérature et de l’opéra ? Ce duende qui désigne ces moments de grâce où l’artiste de flamenco, ou bien le torero, prennent tous les risques pour transcender les limites de leur art, pour atteindre ainsi un niveau d’expression inouï, lequel procède d’une sorte de transe et provoque le même enchantement chez le spectateur. Avec Carmen Flamenco, ce duende jaillit par la rencontre de deux arts vocaux puissants, lyrique et jondo, illustrés par les gestes et mouvements savoureux des ‘‘bailadores’’. Cette adaptation propose une écriture inspirée de la nouvelle de Mérimée, du destin tragique des deux protagonistes Don José et Carmen, à travers une dramaturgie tenue et tendue vers le destin, l’abîme infernal…

Tarif B > 12 à 18 €

Carmen Flamenco est une adaptation pour sept interprètes de l’œuvre célèbre de Prosper Mérimée et l’opéra de Georges Bizet, enrichie de l’art flamenco.

Scène Prévert 23 rue de Paris 94340 Joinville-le-Pont Joinville-le-Pont Val-De-Marne



2021-11-13T20:30:00 2021-11-13T22:00:00