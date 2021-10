CARMEN FLAMENCO Le Mans, 22 avril 2022, Le Mans.

CARMEN FLAMENCO Rue d’Arcole Palais des Congrès et de la Culture Le Mans

2022-04-22 20:30:00 – 2022-04-22 Rue d’Arcole Palais des Congrès et de la Culture

Le Mans Sarthe

EUR 16 Carmen Flamenco est une adaptation par sept interprètes de l’œuvre immortelle de Bizet et Mérimée, un spectacle mêlant théâtre, chant lyrique, cante et danse flamenco. Une forme de retour aux sources…

Don José, du fond de sa prison sévillane, se souvient et nous raconte l’histoire de la rebelle andalouse. C’est dans cette même ville que l’officier rencontre la belle gitane éprise de liberté… Son récit s’entremêle aux airs célèbres de chant lyrique et de Flamenco.

Quel opéra prête autant que Carmen à des variations et adaptations de ces airs vers l’Art Flamenco ? Aucun. Comment faire surgir le « Duende » qui anime la bohémienne la plus connue de la littérature et de l’opéra ? En faisant se rencontrer deux arts vocaux puissants, lyrique et « Cante Jondo », illustrés par les gestes et mouvements savoureux des « bailaores ». Le chant, la guitare, le piano et la danse accentués par les rythmes syncopés de la musique flamenco se mêlent et portent les personnages de Don José et Carmen vers leur destin tragique.

D’après Bizet et Mérimée.

Mise en scène par Jean-Luc Paliès.

Avec Luis de la Carrasca, Magali Paliès ou Sophie Leleu, Benjamin Penamaria ou Fabrice Lebert, José Luis Dominguez, Jérôme Boudin-Clauzel, Ana Perez et Kuky Santiago.

Billetterie disponible à l’Office de Tourisme.

RDV au Palais des Congrès du Mans.

+33 2 43 43 59 59

Rue d’Arcole Palais des Congrès et de la Culture Le Mans

