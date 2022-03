Carmen Flamenco – 21ème Festival Andalou Théâtre du Balcon, 29 mars 2022, Avignon.

Carmen Flamenco – 21ème Festival Andalou

Théâtre du Balcon, le mardi 29 mars à 20:00

Comment faire surgir le « Duende » qui anime la bohémienne la plus connue de la littérature et de l’opéra ? En faisant se rencontrer deux arts vocaux puissants, lyrique et « Cante Jondo », illustrés par les gestes et mouvements savoureux des « bailaores ». Le chant, la guitare, le piano et la danse accentués par les rythmes syncopés de la musique Flamenco se mêlent et portent les personnages de Don José et Carmen vers leur destin tragique. Le récit de Don José s’entremêle aux airs célèbres interprétés par « notre » Carmen, Magali Paliès pour le chant lyrique et par Luis de la Carrasca pour le Flamenco. La rencontre de deux univers qui saura conquérir le cœur du public ! Programmé dans le cadre du 21ème Festival Andalou organisé par l’Association Andalouse Alhambra Luis de la Carrasca, création et adaptation musicale flamenco – Jérôme Boudin-Clauzel, adaptation musicale d’après Bizet – José Luis Dominguez, adaptation musicale flamenco – Magali Paliès, conseil musical – Louise Doutreligne, livret d’après la nouvelle de Prosper Mérimée CARMEN – Jean-Luc Paliès, mise en scène Avec : Luis de la Carrasca (Chant Flamenco) – Magali Paliès ou Sophie Leleu (Chant lyrique-Carmen) – Jérôme Boudin-Clauzel (Piano) – José Luis Dominguez (Guitare Flamenco) – Ana Pérez (Danse Flamenco) – Kuky Santiago (Danse Flamenco) – Benjamin Penamaria ou Fabrice Lebert (Comédien-Don José) Aurélien Dalmasso (technicien son) – Jean Maurice Dutriaux (technicien et création lumières) – Evelio Miñano (traduction) – Luca Jimenez (scénographie) – Alice Touvet (costumes)

Carmen Flamenco est une adaptation pour 7 interprètes de l’œuvre de Bizet et de Mérimée, mêlant chant lyrique, théâtre, cante et danse flamenco.

Théâtre du Balcon 38 rue Guillaume Puy Avignon Saint-Jean Vaucluse



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-29T20:00:00 2022-03-29T21:30:00