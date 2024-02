Carmen de la Canciòn Le Bijou Toulouse, mardi 12 mars 2024.

Carmen de la Canciòn Ce soir Carmen de la Canciòn effectue son grand retour à la scène lors d’un concert exceptionnel. 12 et 13 mars Le Bijou

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-12T21:30:00+01:00 – 2024-03-12T23:00:00+01:00

Fin : 2024-03-13T21:30:00+01:00 – 2024-03-13T23:00:00+01:00

Ce soir Carmen de la Canciòn effectue son grand retour à la scène lors d’un concert exceptionnel. Après une longue absence, la voici qui renaît de ses cendres pour livrer au public ses chants les plus chers, toute en flamboyance, à sa manière unique de diva hispanique. Ses deux fidèles acolytes, Dolorès (traductrice, choriste, percussionniste) et Gonzales (pianiste) l’accompagnent et veillent sur l’imprévisible et indomptable cantatrice. Ensemble, elles se baladent sur les mélodies mythiques d’un répertoire international, évidemment réarrangé pour cette voix singulière. Carmen de la Canciòn est multiple. Kaléidoscope féminin, ce trio insolite incarne et questionne la tumultueuse quête de soi avec fougue et finesse, humour, panache et délicatesse.

Le Bijou 123 avenue de Muret Toulouse 31300 Croix-de-Pierre / Route d’Espagne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.le-bijou.net/carmen »}]

humour clown