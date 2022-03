Carmen de la Canción Bijou, 17 mars 2022, Toulouse.

Carmen de la Canción

Bijou, le jeudi 17 mars à 21:30

### Concert Après une longue absence, Carmen de la Canción effectue son grand retour à la scène pour livrer au public ses chants les plus chers, en toute simplicité comme en flamboyance, à sa manière unique de diva hispanique. Avec ses deux acolytes Dolorès et Gonzales, qui veillent sur l’imprévisible artiste, elle se balade sur des mélodies aux influences aussi métissées que surprenantes. Un spectacle kaléidoscope, voyage musical polyglotte, qui révèle des facettes féminines contrastées et complémentaires, avec fougue et finesse, humour, folie et délicatesse. ### Plus d’infos [Site web du Bijou](https://www.le-bijou.net) ![]() ### Infos pratiques Le 17 mars à 21h30

Bijou 123 Avenue de Muret, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



