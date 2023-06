Manessier invite Elvire Jan (1904-1996). La peinture est un royaume Carmel – Maison du patrimoine Abbeville Abbeville Catégories d’Évènement: ABBEVILLE

Elvire Jan est une peintre d'origine arménienne née en Bulgarie. Arrivée à Paris en 1926, elle rencontre Manessier, Bazaine, Le Moal, Singier et de nombreux artistes de l'école de Paris.

L’exposition hors-les-murs du musée donne l’occasion de découvrir sa peinture pour la première fois à Abbeville. En pratique

Carmel-Maison du patrimoine, 34/36 rue des Capucins, 80100 Abbeville

Du mardi au samedi de 14h à 18h

Gratuit

Renseignements : Service des publics, 03 22 20 29 69 AUTOUR DE L’EXPOSITION

Vernissage jeudi 6 juillet à 18h30

Visites guidées de l’exposition L’équipe des médiateurs du patrimoine vous invite à découvrir l’exposition hors-les-murs du musée Boucher de Perthes Manessier invite Elvire Jan (1904-1996). La peinture est un royaume.

Juillet : 12, 20, 26

Août : 02, 09, 17, 22

15 h

Rendez-vous au Carmel-Maison du Patrimoine, 34/36 rue des Capucins à Abbeville

Informations pratiques des visites guidées

4€ / adulte – Durée : 1h – Renseignements et réservation obligatoire auprès du Service des publics, 03 22 20 29 69 Le communiqué de presse

