Rencontre avec photographe Donatien Rousseau 650 Route de la Dordogne, 15 avril 2023, Carlux.

Donatien Rousseau sera présent à La Gare Robert Doisneau le

Samedi 15 avril, l’occasion de venir le rencontrer et discuter de son travail !

Avant de faire de la prise de vues Donatien Rousseau fut un tireur noir et blanc expérimenté La chimie photographique , le papier gélatino-bromure, le laboratoire l’ont toujours intrigué.

Les tirages argentiques présentés à la gare Robert Doisneau datent des années 1995. Ils n’ont jamais été présentés dans leur ensemble sauf au Musée Toulouse Lautrec à Albi en 2005.Beaucoup furent vendus .

Ce sont des photogrammes de feuilles, de plumes, ( sans appareil photographique) tirés sur du papier chloro-bromure Portriga AGFA qui n’existe plus . Ce sont des tirages uniques car la chimie réserve des surprises parfois incontrôlables .

Quelques photographies plus traditionnelles accompagnent ces recherches..

650 Route de la Dordogne

Carlux 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Donatien Rousseau will be present at La Gare Robert Doisneau on

Saturday, April 15th, an opportunity to meet him and discuss his work!

Before shooting, Donatien Rousseau was an experienced black and white printer. Photographic chemistry, gelatin-bromide paper and the laboratory have always intrigued him.

The silver prints presented at the Robert Doisneau station date from 1995. They have never been presented as a whole except at the Toulouse Lautrec Museum in Albi in 2005.

They are photograms of leaves, feathers, (without camera) printed on chloro-bromide Portriga AGFA paper which no longer exists. These are unique prints because the chemistry reserves surprises sometimes uncontrollable.

Some more traditional photographs accompany these researches.

Donatien Rousseau estará presente en La Gare Robert Doisneau el

Sábado 15 de abril, ¡una oportunidad para conocerle y hablar de su obra!

Antes de dedicarse a la fotografía, Donatien Rousseau era un experimentado impresor en blanco y negro. La química fotográfica, el papel bromuro de gelatina y el laboratorio siempre le han intrigado.

Las impresiones en plata presentadas en la estación Robert Doisneau datan de 1995. Nunca se han presentado en conjunto, salvo en el Museo Toulouse Lautrec de Albi en 2005.

Son fotogramas de hojas y plumas (sin cámara) impresos en papel clorobromuro Portriga AGFA que ya no existe. Se trata de impresiones únicas porque la química reserva sorpresas a veces incontrolables.

Algunas fotografías más tradicionales acompañan estas investigaciones.

Donatien Rousseau wird in La Gare Robert Doisneau am

Am Samstag, den 15. April, haben Sie die Gelegenheit, ihn zu treffen und über seine Arbeit zu diskutieren!

Bevor er Bilder machte, war Donatien Rousseau ein erfahrener Schwarz-Weiß-Drucker. Die fotografische Chemie, das Gelatine-Bromid-Papier und das Labor haben ihn schon immer fasziniert.

Die im Robert Doisneau-Bahnhof ausgestellten Silberabzüge stammen aus den Jahren 1995. Sie wurden nie in ihrer Gesamtheit ausgestellt, außer im Musée Toulouse Lautrec in Albi im Jahr 2005. Viele wurden verkauft.

Es handelt sich um Fotogramme von Blättern und Federn (ohne Kamera), die auf nicht mehr existierendem AGFA Portriga Chlor-Bromid-Papier abgezogen wurden. Es handelt sich um einzigartige Abzüge, da die Chemie manchmal unkontrollierbare Überraschungen bereithält.

Einige traditionellere Fotografien begleiten diese Recherchen.

