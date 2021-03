Asieso Palais des Congrès , Jaca Asieso Carlos Núñez Palais des Congrès | Jaca Asieso Catégorie d’évènement: Asieso

▶️ **Carlos Núñez,** musicien galicien, virtuose de la gaita, la « cornemuse » espagnole, est considéré comme le fils de l’Interceltique. C’est à Lorient (Morbihan) que le gaitero galicien s’est vu pour la première fois artiste. ▶️ Cette année, comme l’année dernière, ce sera une St Patrick sans concerts en face à face. Nous vous proposons un festin musical celtique à déguster chez vous, une sélection de près de 200 mélodies traditionnelles irlandaises, écossaises et galloises arrangées par rien de moins qu’un génie universel, Beethoven. Plus d’information: [[https://www.notikumi.com/2021/3/17/carlos-nunez-celtic-beethoven](https://www.notikumi.com/2021/3/17/carlos-nunez-celtic-beethoven)](https://www.notikumi.com/2021/3/17/carlos-nunez-celtic-beethoven)

10,00 €

