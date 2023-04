Carlos Napolès Quartet Le Melville Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Carlos Napolès Quartet Le Melville, 27 mai 2023, Paris. Le samedi 22 juillet 2023

de 21h00 à 23h00

Le samedi 24 juin 2023

de 21h00 à 23h30

Le samedi 27 mai 2023

de 21h00 à 23h30

.Public adultes. gratuit

Le dynamisme communicatif de Carlos et son Quartet embrase la salle. Joyeux et festif ! C’est samedi, les rythmes cubains envahissent de nouveau le Melville avec Carlos Napoles Quartet. C’est festif et ça swingue ! Carlos Napoles Quartet, c’est une formation musicale cubaine, fruit de la fusion de rythmes afro-caribéens et cubains. C’est l’espérance et la fête ! Un voyage musical qui part de la musique cubaine actuelle en passant par la salsa, la rumba, le boléro, le chachacha et le son cubain. Carlos Napoles Y Calle Esperanza est surtout une aventure humaine toujours en interaction avec un public qui aime la danse et les couleurs latines de l’Amérique du Sud, Porto Rico, Colombie, Venezuela, Brésil, Cuba… Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris Contact : https://lemelville.fr/evenement/carlos-napoles-quartet-2/

Carlos Napolès Quartet

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Melville Adresse 28 Rue Jean Mermoz Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Le Melville Paris

Le Melville Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Carlos Napolès Quartet Le Melville 2023-05-27 was last modified: by Carlos Napolès Quartet Le Melville Le Melville 27 mai 2023 Le Melville Paris Paris

Paris Paris