Paris LE 360 Paris music factory Paris Carlos Miguel Hernandez & Pity Cabrera LE 360 Paris music factory Paris Catégorie d’évènement: Paris

Carlos Miguel Hernandez & Pity Cabrera LE 360 Paris music factory, 27 juin 2021-27 juin 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 27 juin 2021

de 13h30 à 15h30

conso

Musique traditionnelle cubaine. Deux grands noms de l’Ecole de La Havane vivant à Paris. Carlos Miguel Hernandez a une Voix inoubliable ; une intimité de velours profonde et déroutante. Les bagages pleins de lyrisme, Pity Cabrera est un magicien du piano et de l’accordéon. Les Week-end Musicaux du 360 Concerts -> Musiques du Monde LE 360 Paris music factory 32, rue Myrha Paris 75018

4 : Château Rouge (287m) 4, 12 : Marcadet – Poissonniers (479m) 56 / 31 / 85

Contact :Le 360 Paris music factory contact@le360paris.com https://le360paris.com/ https://www.facebook.com/360ParisMusicFactory/ https://twitter.com/s360Paris Concerts -> Musiques du Monde Étudiants;Queer Lgbt;Urbain;Solidaire;Insolite;Ados;Musique;En famille;Enfants

Date complète :

2021-06-27T13:30:00+02:00_2021-06-27T15:30:00+02:00

Le 360 Paris music factory

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu LE 360 Paris music factory Adresse 32, rue Myrha Ville Paris lieuville LE 360 Paris music factory Paris