CARLOS MIGUEL HERNANDEZ SUNSET, 10 février 2023, PARIS.

CARLOS MIGUEL HERNANDEZ SUNSET. Un spectacle à la date du 2023-02-10 à 20:00 (2023-02-10 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

SUNSET SUNSIDE (LIC: 1049451-52-53) Présente Carlos Miguel Hernández, chanteur cubain à la voix de velours, vous invite à un délicieux voyage musical au travers de compositions originales écrites en collaboration avec le guitariste et arrangeur uruguayen Fino Gómez. A l‘âge de 18 ans Carlos Miguel rentre au Conservatoire Ignacio Cervantes et il commence à travailler avec un octet vocal, tout en continuant à se produire en duo. En 1992, il remporte le grand prix du concours national Rita Montanel, et plus tard, la même année, il s’installe à Paris, où il travaille avec différents groupes de musiques traditionnelle cubaine, tels que Africando, La Dame Blanche, Sabor a Son, Alfredo Rodriguez, Beny Suarez (guitariste de Compay Segundo), Raul Paz … et en latin-jazz avec Pierre Vassiliu, Samy Thiebault, Natacha Rogers, Felipe Cabrera, Irving Acao, Abraham Mansfarroll… Carlos Miguel Carlos Miguel

Votre billet est ici

SUNSET PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

SUNSET SUNSIDE (LIC: 1049451-52-53) Présente

Carlos Miguel Hernández, chanteur cubain à la voix de velours, vous invite à un délicieux voyage musical au travers de compositions originales écrites en collaboration avec le guitariste et arrangeur uruguayen Fino Gómez. A l‘âge de 18 ans Carlos Miguel rentre au Conservatoire Ignacio Cervantes et il commence à travailler avec un octet vocal, tout en continuant à se produire en duo. En 1992, il remporte le grand prix du concours national Rita Montanel, et plus tard, la même année, il s’installe à Paris, où il travaille avec différents groupes de musiques traditionnelle cubaine, tels que Africando, La Dame Blanche, Sabor a Son, Alfredo Rodriguez, Beny Suarez (guitariste de Compay Segundo), Raul Paz … et en latin-jazz avec Pierre Vassiliu, Samy Thiebault, Natacha Rogers, Felipe Cabrera, Irving Acao, Abraham Mansfarroll…

.27.5 EUR27.5.

Votre billet est ici