Carlos G Lopes Studio de l’Ermitage Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Carlos G Lopes Studio de l’Ermitage Paris, 1 décembre 2023, Paris. Le vendredi 01 décembre 2023

de 21h00 à 23h45

.Tout public. payant Prévente : 15 EUR

Sur place : 18 EUR

Sortie de l’album : Azul (Pilar Records – 2023). Depuis son dernier album « Kanta Pa Skece », l’artiste franco-capverdien Carlos G Lopes a confectionné, pour son retour, une série de nouveaux titres dans un bel album, « Azul », empli de poésie aux sonorités afro pop. L’auteur-compositeur-interprète creuse un sillon qui lui ressemble dans un lien puissant entre le Cap-Vert, sa terre natale, et la France, sa terre d’accueil depuis l’âge de 10 ans. Carlos G Lopes : Chant / Composition Benoît Medrykowski : Guitare Jerry Léonide : Piano Darcy Gomes : Basse Cédric Le Donne : Batterie Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/carlos-g-lopes https://www.facebook.com/Studio.de.lErmitage/ https://www.facebook.com/Studio.de.lErmitage/ https://www.billetweb.fr/carlos-g-lopes

