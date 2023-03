Carlos Flinnroi Génie Profond ESPACE GERSON LYON Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Carlos Flinnroi Génie Profond ESPACE GERSON, 1 juillet 2023, LYON. Un spectacle à la date du 2023-07-01 à 21:15 (2023-06-28 au ). Tarif : 18.8 à 18.8 euros. Le professeur Carlos Flinnroi donne une conférence parfaitement sérieuse sur l'autodéfense intellectuelle par la connerie. Conférence brillamment idiote, ou le contraire, menée tambour battant par un débit intello profond qui frise le génie autant qu'il frôle les pâquerettes. Comme le dit le poète : « Ses ailes de géant l'empêchent de faire trois pas sans se vautrer dans le paillasson ». Veillez cependant à ne pas le prendre pour un con. Il y arrive très bien tout seul.

ESPACE GERSON
Adresse 1, place Gerson
Ville LYON
Rhône

