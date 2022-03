Carlos BUILES, chant et Paulo NAVARRO, piano Église Saint-Merry, 17 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 17 avril 2022

de 16h00 à 18h00

gratuit

RÉCITAL CHANT ET PIANO PAR LE DUO FRANCO-COLOMBIEN BUILES-NAVARRO – DE LA FRANCE À L’AMÉRIQUE –

Pièces de Carlos Guastavino, Alberto Ginastera, Maurice Ravel, Juan David Osorio, Enrique Granados, Manuel de Falla et Reynaldo Hahn

Paulo Navarro, piano

Le pianiste franco-colombien Paulo Navarro a commencé ses études très jeune à Bucaramanga (Colombie), sa ville natale, avec la pianiste Hortensia Galvis. Il a ensuite poursuivi ses études universitaires à l’université EAFIT de Medellín, où il a obtenu son diplôme de pianiste avec mention Très bien. Il y suivait les conseils de Claudio Suzin et de la célèbre pianiste colombienne Blanca Uribe. En 2010, il émigre aux États-Unis, grâce à l’aide du programme Colfuturo et à une bourse partielle de l’Université d’État de l’Arizona, où il commence et termine ses études de Master en interprétation au piano sous la direction du pianiste Dr. Baruch Meir.

En 2015, il s’installe à Paris, où il a abouti en 2017 des études supérieures de musique de chambre et d’accompagnement au piano à l’École Normale de Musique de Paris Alfred Cortot. Plus tard, il entame une nouvelle étape après sa rencontre avec le pianiste français Pascal Gallet. Sous sa tutelle, il est choisi comme lauréat par décision unanime avec les félicitations du jury du concours de diplôme dans le niveau Excellence, Grand-Prix et Concertiste du Conservatoire International de Musique de Paris.

Paulo Navarro a donné des récitals au Brésil, au Costa Rica, à Hong-Kong, en Espagne, en France, en Colombie, aux États-Unis, en Allemagne et en Italie, dans des espaces importants tels que la Salle Cortot et l’Église Saint-Merry à Paris, la salle de concert Luis Ángel Arango du Banco de la República à Bogota, le Musée National de Colombie, le Teatro Estudio de la Bibliothèque Julio Mario Santo Domingo, le Katzin Concert Hall de l’Arizona State University et la série Viernes de Musikeon à Valence (Espagne), entre autres.

Actuellement, Paulo Navarro alterne ses activités artistiques avec l’enseignement en tant que professeur de piano au conservatoire de la région de Chevreuse ainsi qu’au conservatoire de Malakoff en tant que pianiste accompagnateur. Son premier album solo a été enregistré en juillet 2021. Il comprendre une variété de répertoires romantiques, impressionnistes et latino-américains.

Carlos Builes, chant

Carlos Builes est né à Bucaramanga, en Colombie. Dès sa jeunesse, Carlos intègre un chœur d’enfants et pratique la guitare. Il intègre en suite une Licence en éducation artistique spécialisée dans le chant lyrique à l’université d’Antioquia à Medellín, en Colombie, et aussi une formation de chanteur lyrique à la Maîtrise de Notre-Dame de Paris.

Chanteur invité de l’ensemble du Palais Royal, dirigé par Jean-Philippe Sarcos (2017-2019), de la Maîtrise de Notre-Dame de Versailles, dirigé par Jean-François Fremont (2019-2021), et des messes grégoriennes à l’église Saint-Étienne-du-Mont sous la direction de Sylvain Dieudonné (2020-2021). Ancien chanteur du chœur de l’opéra de Colombie, avec lequel il chanta sous la direction de Patrick Fournillier et Gustavo Dudamel, entre autres (2013-2016).

En 2011, l’IDEA lui offre une bourse afin de participer au cours d’interprétation de chant « Voices of Summer » au sein de l’American Institute of Music Studies, à Graz en Autriche. Lauréat du Premier Prix National de chant de l’Orchestre Philharmonique de Bogotá en 2016 ainsi que du Premier Prix EAFIT à Medellín en 2012. Il participant également aux masterclasses dispensées par Jocelyne Dienst (2016 et 2018), Margreet Honig (2017), Ulrich Eisenlohr (2011) et Christa Ludwig (2011).

Actuellement, il travaille en tant chanteur lyrique avec divers ensembles en France, notamment avec la Maîtrise de Notre-Dame de Paris dirigée par Henri Chalet et en tant que professeur de piano pour les enfants et débutants chez Piano Académie sous la direction de Mi-young Lee.

Église Saint-Merry 76 rue de la Verrerie Paris 75004

