Carlissimo, c’est une saison de concerts proposée par les artistes-enseignant·e·s du Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille, parfois accompagné·e·s de leurs grands élèves.

Votre rendez-vous du lundi, avec un programme à l’image du Conservatoire !



PROGRAMME



• 9 Janvier

« Trompettes et orgue »

Avec Thierry Amiot (trompette), Philippe Nava (trompette) et Emmanuel Arakélian (orgue)

Oeuvres de Jean-Sébastien Bach, Georg Friedrich Haendel, Antonio Vivaldi…



• 23 Janvier

« Autour du temps »

Avec Claire Boissel (violon), Marc Vieillefon (violon), Nicolas Galasso (alto), Marine Rodallec (violoncelle) et Frédéric Isoletta (piano)

Oeuvres de Dmitri Choostakovitch, Antonin Dvorak, Anton Webern …



• 6 Février

« Ballades et Airs pour voix, flûtes à bec et guitare »

Avec Anne périssé dit Préchacq (voix), Marine Sablonnière (flûtes à bec) et Philippe Azoulay (guitare)

Oeuvres de John Dowland, Manuel de Falla, Benjamin Britten…



• 27 Février

Zaderatksi, un génie ukrainien interdit

Présenté par Lionel Pons et Vladik Polionov, avec la participation des classes de piano des conservatoires Darius Milhaud (Aix-en-Provence) et Pierre Barbizet (Marseille), en partenariat avec le Festival Musiques interdites.



Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

