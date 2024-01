Carlissimo Les rendez-vous du lundi Place Carli Marseille 1er Arrondissement, lundi 5 février 2024.

Carlissimo, votre rendez-vous du lundi au Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille.

Carlissimo, c’est une saison de concerts proposée par les artistes-enseignant·e·s et grands élèves du Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille !



Des rendez-vous musicaux ouverts à toutes et tous, tout au long de l’année, chaque lundi à 19h !



• Lundi 5 février à 19h

Venga Concert théâtral dansé

Marie-Cécile Gautier (piano et arrangements), Antoine Mahaut ( danse et textes), Eranik Ganantchian (voix et textes)

D’après les textes de Christian Bobin, Nicolas Bouvier, Jean Anouilh… et des musiques de Claude Nougaro, Björk, Nina Simone…



• Lundi 12 février à 19h

Hommage à Pierick Houdy (1929-2021)

Vincent Beer Demander (mandoline), Camille Roux (harpe), Frédéric Isoletta (piano), Alain Pélissier (alto)

Œuvres de Pierick Houdy, création mondiale du trio pour mandoline, alto et harpe



Entrée libre, dans la limite des places disponibles. .

Place Carli Conservatoire à Rayonnement Régional Pierre Barbizet

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Début : 2024-02-05 19:00:00

fin : 2024-06-10



