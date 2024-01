Carlissimo, les rendez-vous du lundi du conservatoire Conservatoire de Marseille Marseille, lundi 5 février 2024.

Carlissimo, les rendez-vous du lundi du conservatoire ♫♫♫ Lundi 5 février, 19h00 Conservatoire de Marseille Gratuit dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-05T19:00:00+01:00 – 2024-02-05T20:30:00+01:00

Fin : 2024-02-05T19:00:00+01:00 – 2024-02-05T20:30:00+01:00

Des rendez-vous musicaux ouverts à toutes et tous, tout au long de l’année, chaque lundi à 19h !

J A N V I E R

|

Ballade musicale | Christelle Abinasr (piano), Da-Min Kim (violon)

Oeuvres de Gabriel Fauré, Maurice Ravel et Astor Piazzola

|

Musiques françaises oubliées | Véronique Poltz (piano),

Jean-Louis Beaumadier (piccolo), Claire Marzullo (flûte alto) et Lionel Pons (présentation)

Oeuvres de Véronique Poltz, Nicolas Mazmanian et Régis Campo

F É V R I E R

é |

VENGA Concert théâtral dansé

Marie-Cécile Gautier (piano et arrangements), Antoine Mahaut ( danse et textes), Eranik Ganantchian (voix et textes)

D’après les textes de Christian Bobin, Nicolas Bouvier, Jean Anouilh… et des musiques de Claude Nougaro, Björk, Nina Simone…

é |

Hommage à Pierick Houdy (1929-2021)

Vincent Beer Demander (mandoline), Camille Roux (harpe), Frédéric Isoletta (piano), Alain Pélissier (alto)

Œuvres de Pierick Houdy, création mondiale du trio pour mandoline, alto et harpe

_____________________________________________________________

Conservatoire de Marseille 1 place Auguste Carli , 13001 Marseille