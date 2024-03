CARLINHOS PATRIOLINO e CHORO CABOULOSO (Fortaleza, Ceará) Le Baiser Salé Paris, jeudi 28 mars 2024.

Le jeudi 28 mars 2024

de 21h00 à 22h00

.Tout public. payant Tarif sur place : 25 EUR

Tarif web : 22 EUR

Direction Rio de Janeiro avec le talentueux groupe Carlinhos Patriolino pour une soirée festive et riche en couleurs !

Autodidacte aux multiples talents, Carlinhos Patriolino est aujourd’hui l’un des principaux noms de la musique instrumentale brésilienne. Talentueux et polyvalent, reconnu par la critique pour sa musicalité unique il participe à la 20ème édition du Festival International du choro à Paris.

Le choro est une musique populaire instrumentale brésilienne née à Rio de Janeiro dont les origines remontent à la seconde moitié du XIXe siècle, et qui continue à être jouée aujourd’hui, non seulement dans sa ville natale mais aussi dans toutes les grandes villes du Brésil. En tant que style musical national, le choro est antérieur à la samba et à la bossa nova, dont il est l’une des sources. C’est une musique d’une richesse exceptionnelle et d’une importance esthétique aussi considérable que celle du jazz, du flamenco, du tango et des autres grandes expressions de la musique populaire qui s’épanouissent et s’enrichissent depuis la fin du XIXe siècle.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001

Contact : https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/carlinhos-patriolino-e-choro-cabouloso-fortaleza-ceara-cd-vivencias-21h30

CARLINHOS PATRIOLINO e CHORO CABOULOSO (Fortaleza, Ceará)