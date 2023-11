Stage de percussions corporelles, chants et instruments brésiliens Carlane Penne-d’Agenais Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Penne-d'Agenais Stage de percussions corporelles, chants et instruments brésiliens Carlane Penne-d’Agenais, 9 décembre 2023, Penne-d'Agenais. Penne-d’Agenais,Lot-et-Garonne Stage de percussions corporelles, chants et instruments brésiliens par l’association Le Loriot. Animé par Lucas Notaro..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 17:30:00. EUR.

Carlane Le Loriot

Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Body percussion, singing and Brazilian instruments by Le Loriot association. Led by Lucas Notaro. Percusión corporal, canto e instrumentos brasileños a cargo de la asociación Le Loriot. Dirigido por Lucas Notaro. Praktikum für Bodypercussion, Gesang und brasilianische Instrumente durch den Verein Le Loriot. Geleitet von Lucas Notaro.

