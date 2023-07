Carla MNT Les Disquaires Paris, 18 juillet 2023, Paris.

Le mardi 18 juillet 2023

de 20h00 à 22h00

.Tout public. gratuit

En 2018, Carla rencontre Paul. Réunis par leur amour de la musique, ils se lancent dans l’aventure Carla Mnt : Sourire en bas est née.

Leur premier single, un piano voix envoutant, les pousse à se lancer. Rejoins par Clément et Maël à la guitare, puis par Shannon à la basse, ils forment un groupe pop-rock puissant aux influences variées. Leur marque de fabrique ? Des textes intimes et engagés sur des mélodies intenses et authentiques. Ils sortent en 2022 leur premier EP, l’univers. On y parle d’amour, de Paris, de joies et de peines. Leur singularité réside toujours dans le mélange des sonorités animé par les textes très personnels de Carla, qui finit par les rendre universels. Cette recette unique leur ouvre la porte de différentes scènes. Bars, vernissages d’exposition, fête de la musique ou encore le festival de poche 4 à Miramas, ils se lancent un défi simple: faire voyager leur musique. Le 1er avril 2023, ils offrent sur la scène de Mains d’œuvres un concert de présentation qui réunira plus de 100 personnes. Que vous soyez à la recherche de nouveaux sons pour votre playlist, simple curieux, ou fan de la première heure, venez les (re)découvrir aux disquaires pour danser, chanter (et même peut-être rire) dans une ambiance qui se promet aussi bien chaleureuse qu’électrique !

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : http://lesdisquaires.com/

