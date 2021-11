Carla Bruni le Silo, 8 janvier 2022, Marseille.

Carla Bruni

le Silo, le samedi 8 janvier 2022 à 20:30

Sept ans se sont écoulés depuis la sortie de Little French Songs, son dernier album de chansons originales. Son nouvel album est éponyme, comme une absolue signature. Toujours sensible, parfois à fleur de peau, la petite musique des 13 titres qui le composent –14 sur le vinyle et 17 sur son édition collector – affirme son tempérament. Elle atteste souvent d’un désir de simplicité. Sans doute parce que le cadre des chansons a été très construit en amont, avant même d’entrer en studio. Guitare, piano, quelques battements de pieds et fragments mélodiques comme fondations de l’essentiel des titres, à huis clos avec Albin de la Simone qui a réalisé l’intégralité de l’album. Pour sa toute première collaboration avec Carla Bruni, le musicien multi-instrumentiste – l’un des plus brillants de sa génération depuis vingt ans – a eu à cœur d’habiller et de mettre en scène ses nouvelles chansons venues comme autant de petits miracles. Principalement écrit en français, l’album comporte une chanson en anglais et une autre en italien, un duo interprété avec la comédienne Valeria Bruni Tedeschi. Les compositions sont signées Carla Bruni, Michel Amsellem, Jeremy Reynolds et Calogero. A l’écoute de ce nouveau manifeste « Carpe Diem », on ne peut que se ressaisir un peu plus du présent. Et c’est finalement cela qui désarme dans les chansons de Carla Bruni : la simplicité de la confidence. Libre, amicale et amoureuse, donc essentielle.

De 45,50 à 67,50€

le Silo 35 quai du Lazaret, 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône



