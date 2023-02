CARLA BIM BAM TOUR LE K, 2 avril 2023, TINQUEUX.

CARLA BIM BAM TOUR LE K. Un spectacle à la date du 2023-04-02 à 17:00 (2023-04-02 au ). Tarif : 29.0 à 29.0 euros.

CORNOLTI PRODUCTION (Lic:DOS20169645) PRESENTE : Que de chemin parcouru par Carla depuis sa finale de The Voice Kids en 2018… Celle qui a brillamment représenté la France à l’Eurovision Junior en 2019 avec « Bim Bam Toi » ne s’attendait pas à ce que cette chanson devienne un phénomène viral dans toute l’Europe, cumulant + de 105 millions de vues du clip et près de 2 millions de vidéos Tik-Tok. Carla est la 1ère artiste dans le monde à dépasser le million de vidéos sur l’application, ce qui lui a valu de recevoir comme trophée un TIK-TOK D’OR. En 2020, Carla réalise son rêve en sortant son 1er album : « L’autre moi ». Elle sort son deuxième album « Sans Filtre » en 2021 et présente le 19 décembre sur France TV, la grande soirée de l’Eurovision Junior, retransmise dans plus de 50 pays.En 2022, Carla intègre la célèbre émission de TF1 « Danse avec les stars », qui la conduit jusqu’en finale, en étant fortement plébiscitée par le public et le jury. En septembre de cette même année, elle sort le single « Déçue » et enchaîne avec la chanson “Bye Bye” ! Explorant son grain de voix singulier, Carla prouve qu’elle peut être aussi bien une chanteuse à voix, qu’une artiste sur la corde sensible ou pleine de groove. En 2023, Carla vous donne rendez-vous sur scène avec ses musiciens et ses danseurs. Elle foulera notamment les planches de La Cigale à Paris le 16 avril où interprétera les chansons qui ont jalonné son magnifique début de parcours, dans un spectacle taillé sur mesure : « Bim Bam Tour » !N° téléphone accès PMR : 09.83.87.40.32 CARLA

Votre billet est ici

LE K TINQUEUX 18, rue Nicolas Appert Marne

CORNOLTI PRODUCTION (Lic:DOS20169645) PRESENTE :

Que de chemin parcouru par Carla depuis sa finale de The Voice Kids en 2018… Celle qui a brillamment représenté la France à l’Eurovision Junior en 2019 avec « Bim Bam Toi » ne s’attendait pas à ce que cette chanson devienne un phénomène viral dans toute l’Europe, cumulant + de 105 millions de vues du clip et près de 2 millions de vidéos Tik-Tok. Carla est la 1ère artiste dans le monde à dépasser le million de vidéos sur l’application, ce qui lui a valu de recevoir comme trophée un TIK-TOK D’OR. En 2020, Carla réalise son rêve en sortant son 1er album : « L’autre moi ». Elle sort son deuxième album « Sans Filtre » en 2021 et présente le 19 décembre sur France TV, la grande soirée de l’Eurovision Junior, retransmise dans plus de 50 pays.

En 2022, Carla intègre la célèbre émission de TF1 « Danse avec les stars », qui la conduit jusqu’en finale, en étant fortement plébiscitée par le public et le jury. En septembre de cette même année, elle sort le single « Déçue » et enchaîne avec la chanson “Bye Bye” ! Explorant son grain de voix singulier, Carla prouve qu’elle peut être aussi bien une chanteuse à voix, qu’une artiste sur la corde sensible ou pleine de groove. En 2023, Carla vous donne rendez-vous sur scène avec ses musiciens et ses danseurs. Elle foulera notamment les planches de La Cigale à Paris le 16 avril où interprétera les chansons qui ont jalonné son magnifique début de parcours, dans un spectacle taillé sur mesure : « Bim Bam Tour » !

N° téléphone accès PMR : 09.83.87.40.32

.29.0 EUR29.0.

Votre billet est ici