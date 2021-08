Cornebarrieu L'Aria Cornebarrieu, Haute-Garonne Carla Bianchi – Migrando L’Aria Cornebarrieu Catégories d’évènement: Cornebarrieu

Carla Bianchi – Migrando

du jeudi 10 février 2022 au vendredi 11 février 2022 à L'Aria

_**Spectacle en partenariat avec La Ligue des Droits de l’Homme et Tous Migrants. 5% des bénéfices seront dévolus à l’association Tous Migrants.**_ C’est quand la dernière fois que vous avez pu changer le destin de 50 personnes ? Qu’est-ce qui peut lier l’avenir d’un petit village à l’abandon et le destin d’un bateau de 50 migrants ? Le maire d’un village fait appel à Maria Pistacchio, directrice du projet Migrando : « Accueille un migrant, réanime un village ». Tout va se jouer lors de ce conseil municipal où les habitants ont 1h pour décider s’ils vont les accueillir ou non. Le débat entre partisans et contradicteurs s’enflamme. En jonglant avec les personnages, Carla Bianchi met en scène le dialogue entre ces deux points de vue apparemment inconciliables. **La garderie de l’Aria** Ce service est ouvert sur réservation auprès de la billetterie (site web ou permanence à l’Aria), pour les enfants de 6 à 12 ans inclus, jusqu’à 72 heures avant la date du spectacle. Tarif : 5 € par famille Organisation : Ville de Cornebarrieu

Tarif plein 15 € | Tarif réduit 10 €

L'Aria Rue du 11 novembre 1918, Cornebarrieu Cornebarrieu Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-10T20:30:00 2022-02-10T22:00:00;2022-02-11T20:30:00 2022-02-11T22:00:00

