Le TALUS, le samedi 21 août à 19:30

[http://www.letalus.com](http://www.letalus.com) de Jazz cet évènement est pour vous ! Le Talus accueille une formation unique entre musiciens locaux et d’outre Atlantique ! ▬▬▬▬▬ 1ère partie : Concert ▬▬▬▬▬ En association avec la classe de jazz du conservatoire Pierre Barbizet vous aurez le plaisir d’écouter ces jeunes jazzmen autour du grand répertoire américain qu’ils affectionnent tant: tradition et modernité, un doux mélange de swing et de funk. ▬▬▬▬▬ 2ème partie : Session de Jam ▬▬▬▬▬ La Jam Session sera ouverte aux musicien.ne.s après le concert (répertoire jazz privilégié) Carl Karoyan (guitare) Cleveland Donald (trompette) Matthew Bumgardner (trombone) Ludovic Crimi (piano) David Carniel (batterie) ▬▬▬▬▬▬ Tarif ▬▬▬▬▬▬ Participation libre et consciente. Oui aux spectacles vivants ! ▬▬▬▬▬ Restauration ▬▬▬▬▬ Restauration végétarienne proposée sur place jusqu’à 22h00. ▬▬▬▬▬ Buvette ▬▬▬▬▬ – Bières et cidres à la pression ou en bouteille – Vins bio de la région – Jus, limonades, cola et sirops biologiques ▬▬▬▬▬ Infos pratiques ▬▬▬▬▬ Accessibilité : Ouvert à tous et toutes ! Adhésion obligatoire (sauf mineur) Temporaire 24h : 1€ Annuelle 2020 : 6€ Annuelle RSA 2020 : 1€ – CB acceptée – Roue acceptée ▬▬▬▬▬ Comment venir ? ▬▬▬▬▬ Le Talus, 603 rue Saint-Pierre, 13012, Marseille Tram 1: La Boiseraie Bus 12 & 40: Saint Pierre Jeannette Parking gratuit à 200m ▬▬▬▬▬ Covid 19 ▬▬▬▬▬ – Nous vous demandons d’adopter un comportement responsable, – Le Talus s’engage à permettre le déroulement de ses activités dans le respect de ces consignes. ▬▬▬▬▬▬ + d’infos sur la Ferme Le Talus ▬▬▬▬▬▬ 100% des fonds collectés servent à financer la construction de la ferme urbaine Le Talus : un projet associatif à but non lucratif. Le Talus, créé à partir d’une friche, est un espace multi-activités, refuge de biodiversité, lieu de partage et de pédagogie. L’idée de l’association est de proposer un projet participatif et innovant autour des problématiques de la transition écologique, lieu témoin d’alternatives durables. >www.letalus.com >[https://www.instagram.com/letalusmarseille](https://www.instagram.com/letalusmarseille)

♫JAZZ♫

Le TALUS 603 Rue Saint-Pierre, 13012 Marseille Marseille Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-21T19:30:00 2021-08-21T21:30:00