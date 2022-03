Carine Achard en concert -suivie de- Hélène Piris en concert Valréas Valréas Catégories d’évènement: Valréas

Carine Achard en concert -suivie de- Hélène Piris en concert Théâtre du Rond Point Salle des Cordeliers Valréas

2022-03-25 20:45:00 – 2022-03-25 22:30:00

Valréas Vaucluse EUR Carine Achard chante ce qui ne se dit pas. Parce qu’en musique, tout est différent.

Hélène Piris : C’est de la chanson en français pourtant, mais avec une fougue qu’Hélène avait réussi à bien contenir jusque là ! theatredurondpoint@gmail.com +33 4 90 35 21 45 http://www.theatredurondpointpaca.com/ Théâtre du Rond Point Salle des Cordeliers Valréas

