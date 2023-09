Journée Nationale du Carillon Carillon du Mas Rillier Miribel, 8 octobre 2023, Miribel.

Miribel,Ain

Pour les Journées Nationales du carillon, Dombes Côtière Tourisme et Adrien Parret, carillonneur, vous proposent une initiation* au carillon, 1 animation pour tous, 1 visite commentée à 15h et 1 concert « live » par la classe de carillon de Chambéry (16h).

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . .

Carillon du Mas Rillier Sur l’esplanade de la Madone

Miribel 01700 Ain Auvergne-Rhône-Alpes



For the Journées Nationales du carillon, Dombes Côtière Tourisme and carillonneur Adrien Parret are offering an introduction* to the carillon, 1 activity for all, 1 guided tour at 3pm and 1 live concert by the Chambéry carillon class (4pm)

Con motivo de las Jornadas Nacionales del Carillón, Dombes Côtière Tourisme y el carillonero Adrien Parret proponen una iniciación* al carillón, 1 actividad para todos, 1 visita guiada a las 15:00 h y 1 concierto en directo de la clase de carillón de Chambéry (16:00 h)

Anlässlich der Nationalen Tage des Glockenspiels bieten Dombes Côtière Tourisme und Adrien Parret, Glockenspieler, eine Einführung* in das Glockenspiel, 1 Animation für alle, 1 kommentierte Besichtigung um 15 Uhr und 1 « Live »-Konzert der Glockenspielklasse von Chambéry (16 Uhr) an

