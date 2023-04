Fête Patronale à Carignan 2023 avec le concert des Blue Waffles Place du Docteur Gairal, 2 septembre 2023, Carignan.

Le premier week-end de Septembre, venez vivre la fête patronale de Carignan et ainsi assister au concert des Blue Waffles (le 3 Septembre à 18h), ainsi qu’au spectacle des majorettes de Reims.Découvrez également Les Marchands de Sable et le groupe de Danwez Mad..

2023-09-02 à ; fin : 2023-09-03 . .

Place du Docteur Gairal

Carignan 08110 Ardennes Grand Est



On the first weekend of September, come to Carignan and attend the Blue Waffles concert (September 3rd at 6pm), as well as the majorettes show from Reims, and discover Les Marchands de Sable and the Danwez Mad band.

El primer fin de semana de septiembre, venga a vivir la fiesta patronal del Carignan y asista al concierto de los Gofres Azules (3 de septiembre a las 18:00 h), así como al espectáculo de las majorettes de Reims, Les Marchands de Sable y la banda Danwez Mad.

Am ersten Septemberwochenende findet das Patronatsfest von Carignan statt, bei dem Sie das Konzert der Blue Waffles (am 3. September um 18 Uhr) und die Aufführung der Majoretten aus Reims erleben können.

Mise à jour le 2023-03-07 par Ardennes Tourisme