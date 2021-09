Paris Gare Paris Saint-Lazare Paris Caricaturistes Gare Paris Saint-Lazare Paris Catégorie d’évènement: Paris

Gare Paris Saint-Lazare, le mardi 28 septembre à 16:00

Nos deux caricaturistes vous donnent rendez-vous en Gare Saint Lazare le mercredi 29 septembre de 16h00 à 18h00 pour vous offrir des portraits personnalisés !

Animation gratuite

Venez profiter d’une caricature gratuite en Gare Saint Lazare ! Gare Paris Saint-Lazare Gare Saint-Lazare Paris Paris

2021-09-28T16:00:00 2021-09-28T18:00:00

