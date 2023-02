CARICATURES MINIATURES SALLE DES FRANCISCAINS, 7 juin 2023, NICE.

CARICATURES MINIATURES SALLE DES FRANCISCAINS. Un spectacle à la date du 2023-06-07 à 20:00 (2023-06-02 au ). Tarif : 38.5 à 38.5 euros.

THEATRE NATIONAL DE NICE (PLATESV-D- 2022-003931-003931-3932/4642/2-4647/3) présente: ce spectacle. Caricatures miniatures est un jeu de construction. Comme sur une planche à dessin, vont s’enchaîner d’une case à une autre, des tableaux, des saynètes, des mises en situation du quotidien de nos existences qui sont autant de mises en abîme des travers de notre époque. L’INTENTION Le parti est d’en rire. Depuis bien longtemps ou depuis toujours, un des leviers qui aura permis à notre libre expression d’échapper à la violence morale et à celle des discours sectaires, c’est bien le souffle de l’art. Tout particulièrement ici, celui du Théâtre et de son rire, transgressif et subversif. Il y a du bouffon en chacun de nous. Et pour échapper à la folie de notre temps, il y aurait quelque urgence à lui redonner, à ce bouffon, des armes et des lieux d’expression. C’est paradoxalement, et j’allais dire tristement, une matière très sérieuse à défendre elle aussi. La possibilité d’en rire. Et ce, malgré nos censures qui ne cessent de croître comme du chiendent. Par le rire, reprendre possession de nos possibilités et de nos moyens, arrêter de courir sur nos moignons, se regarder, enfin. Tout un programme. Frédéric de Goldfiem Réservations PMR: 04 93 13 19 00

Votre billet est ici

SALLE DES FRANCISCAINS NICE 4-6 Place Saint-François Alpes-Maritimes

THEATRE NATIONAL DE NICE (PLATESV-D- 2022-003931-003931-3932/4642/2-4647/3) présente: ce spectacle.

Caricatures miniatures est un jeu de construction.

Comme sur une planche à dessin, vont s’enchaîner d’une case à une autre, des tableaux, des saynètes, des mises en situation du quotidien de nos existences qui sont autant de mises en abîme des travers de notre époque.

L’INTENTION

Le parti est d’en rire.

Depuis bien longtemps ou depuis toujours, un des leviers qui aura permis à notre libre expression d’échapper à la violence morale et à celle des discours sectaires, c’est bien le souffle de l’art. Tout particulièrement ici, celui du Théâtre et de son rire, transgressif et subversif. Il y a du bouffon en chacun de nous.

Et pour échapper à la folie de notre temps, il y aurait quelque urgence à lui redonner, à ce bouffon, des armes et des lieux d’expression.

C’est paradoxalement, et j’allais dire tristement, une matière très sérieuse à défendre elle aussi. La possibilité d’en rire.

Et ce, malgré nos censures qui ne cessent de croître comme du chiendent.

Par le rire, reprendre possession de nos possibilités et de nos moyens, arrêter de courir sur nos moignons, se regarder, enfin.

Tout un programme.

Frédéric de Goldfiem

Réservations PMR: 04 93 13 19 00

.38.5 EUR38.5.

Votre billet est ici