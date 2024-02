Caribbean Party spécial Carnaval Aux Antilles ! PUNK PARADISE Paris, samedi 17 février 2024.

Caribbean Party spécial Carnaval Aux Antilles ! PUNK PARADISE Paris Samedi 17 février, 20h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-17 20:00

Fin : 2024-02-17 23:59

Voyage d’Haïti à Cuba jusqu’à Martinique, Guadeloupe et Trinidad avec une belle fiesta tropicale all night long au Punk Paradise à Paris 11 !! Rdv le samedi 17 février direction les Caraïbes !! Samedi 17 février, 20h00 1

https://www.facebook.com/events/918585332870225

★ CARIBBEAN PARTY SPECIAL CARNAVAL AUX ANTILLES ! ★

SAM. 17 FEV. ■ 20H-5H ■ PUNK PARADISE (Paris 11) ■ 5/10€

#antilles #caraibes #kompa #kréol #zouk #tropical #carnaval

PUNK PARADISE, 44 rue de la Folie-Méricourt, 75011 – Paris

■ ■ ■ ▬▬▬▬▬▬ ARTISTES ▬▬▬▬▬▬■ ■ ■

▤ LIVE CARIBBEAN VIBES ▤

CHANGO BASTIA (Haïti)

Caraïbes groove/Reggae/Carnival sounds

▤ CLUBBING TROPICAL MIX CARAÏBES/LATINO/AFRO ▤

DANNY by LE MOS COLLECTIF

Caribbean & Urban AfroLatino

DJ MIXITY by GROOVALIZACION DJs

Shatta/Dancehall/Zouk/Kompa

DJ CUCURUCHO

Caribbean & Afro Latin vibes

SAM. 17 FEV. ■ PUNK PARADISE (Paris 11)

20H-5H ■ PAF : 5€ avant 23h – 10€ après (free av. 21h)

Prevente live+club all night : https://shotgun.live/events/caribbean-party-special-carnaval-aux-antilles

On est en février, c’est Carnaval !! Préparez vous pour un voyage d’Haïti à Cuba jusqu’à Martinique, Guadeloupe et Trinidad avec une belle fiesta tropicale all night long au Punk Paradise à Paris 11 !! Rdv le samedi 17 février direction les Caraïbes !!

▤ ▤ ▤ ▤ LINE UP ▤ ▤ ▤ ▤

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

★ ★ ★ LIVE BAND ★ ★ ★

● CHANGO BASTIA (Caraïbes groove/Reggae/Carnival sounds – Haïti) ●

Né en 1988, ce sociologue se lance dans sa première expérience musicale à 13 ans. Un véritable calvaire car en Haïti, les parents voient d’un mauvais œil leurs enfants emprunter une carrière dans un art qui, ici, ne nourrit pas son maître. Vouloir devenir artiste en Haïti, c’est un peu ne pas avoir les pieds sur terre où pourtant la réalité rappelle tous les jours que tout ici est une lutte constante

⌲ https://www.instagram.com/changobastia

⌲ https://www.facebook.com/bastia.guerchang

⌲ https://www.youtube.com/watch?v=TPTEezgYWn8

⌲ https://www.youtube.com/watch?v=Wf1KC0qd-x4

★ ★ ★ CLUBBING CARIBBEAN & TROPICAL MIX ★ ★ ★

● DANNY by LE MOS COLLECTIF (Caribbean & Urban AfroLatino) ●

Un déluge de pépites aux sonorités Afro, Hip-Hop, Latin, Ragga, Dancehall, Electro et plus si affinité… mixés par des DJ tous plus talentueux les uns que les autres.Le MOS est un collectif de DJs mixte qui aime se retrouver et partager leur amour du son et mix. Ils connaissent bien les clubs et l’art et la manière de lever les foules. Leurs playlist mélangent pépites aux sonorités Afro, Latines, Caribéennes, Brésiliennes, Hip-Hop et Electro, mais aussi quelques belles surprises à découvrir en fonction des publics.

► https://www.instagram.com/le.mos

► https://www.facebook.com/lemosmusic

► https://youtu.be/O3LypOFaK9M

● DJ MIXITY by GROOVALIZACION DJs (Shatta/Dancehall/Zouk/Kompa) ●

Groovalizacion est un collectif de DJs, journalistes et activistes culturels du monde entier dont les podcasts et Dj sets mettent en évidence les dernières tendances mondiales de musique urbaine et explorent leurs racines locales de l’Afrique à l’Amérique Latine en passant par le Monde Arabe, les Caraïbes ou la Méditerranée. Le collectif et leur web-radio a été créé en 2008 pour promouvoir des rencontres culturelles et l’expérimentation à travers les global grooves. Welcome to the Groovalizacion era amigos !!

⌲ https://www.facebook.com/GroovalizacionRadio/

⌲ https://www.groovalizacion.org

⌲ https://www.mixcloud.com/Groovalizacionradio

⌲ https://soundcloud.com/groovalizacion

● DJ CUCURUCHO (Caribbean/Afro/Latino) ●

Co-fondateur de Radio Groovalizacion et basé Paris, nomade sonore spécialiste de la sono-tropical et les fusions improbables entre la musique afro, caribe, latin, arabe ou indien avec des rythmes urbaines globaux… Ce véritable groove-trotter a partagé des soirées avec artistes internationales comme Bomba Estereo, Seu Jorge, Balkan Beat Box, Salif Keita, Systema Solar, Dhoad Gypsies of Rajasthan, La Yegros ou Chicha Libre. Showcase au Womex 2013.

⌲ https://www.facebook.com/djcucurucho

⌲ http://www.soundcloud.com/musicasmigratorias

⌲ http://www.mixcloud.com/musicasmigratorias

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

█ INFOS PRATIQUES

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Punk Paradise

44 rue de la Folie-Méricourt

75011 – Paris

Ⓜ️ Parmentier

Ⓜ️ Oberkampf

Ⓜ️ St Ambroise

LOVE-NOUS

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

Tous nos events/actus sur fb et ig

https://www.facebook.com/baltropicalpaname

https://www.instagram.com/le_bal_tropical_paname

PUNK PARADISE 44 rue de la Folie-Méricourt 75011 Quartier Saint-Ambroise Paris 75011