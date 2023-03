Randonnée gourmande Tro lipous #3 Carhaix Salle Karaez Park Carhaix-Plouguer Catégories d’Évènement: Carhaix-Plouguer

Randonnée gourmande Tro lipous #3 Carhaix Salle Karaez Park, 13 mai 2023, Carhaix-Plouguer. Randonnée gourmande Tro lipous #3 Samedi 13 mai, 18h00 Carhaix Salle Karaez Park Randonnée gourmande : 13€ / 7€ en prévente Billetterie HelloAsso.com ; 15€ / 8€ sur place (dans la limite des places disponibles) ; Fest-noz : 6€ / gratuit pour les participants à la randonnée gourmande. L’école Diwan de Carhaix organise une randonnée gourmande le samedi 13 mai 2023.

Le principe ? : découvrir les sentiers et chemins creux de Carhaix tout en savourant un bon repas sur le parcours.

Trois circuits inédits à la découverte de la Vallée de l’Hyères

Pour cette 3ème édition, déclinée en version « semi-nocturne », trois circuits inédits (de 6 km, 9 km ou 12 km) seront proposés pour combler tous les gourmands ! Accueil et départs échelonnés à partir de 18h00, à la salle Karaez Park.

Plusieurs étapes gourmandes jalonneront le parcours. Veggie ou ordinaire, le menu sera essentiellement composé de produits issus de producteurs locaux : Apéritif dinatoire, bagel breton ou veggie, tomme bretonne, café gourmand.

Une exposition photo en plein air

En partenariat avec l’association Bretagne Culture Diversité, les randonneurs découvriront au cours de leur parcours l’exposition en plein air « Diskouez din !* » (*Montre-moi !). Il s’agit de photographies en noir et blanc, présentées en grand format (2 x 3 mètres), réalisées par Eric LEGRET autour du patrimoine culturel immatériel du Pays du Centre Ouest Bretagne.

Informations et billetterie sur HelloAsso.com

Tarifs en prévente : 13 € pour les adultes, 7 € pour les enfants de – 12 ans.

Un fest-noz pour terminer la randonnée en dansant

A savoir également que cette balade gourmande se prolongera à partir de 21h par un fest-noz à la salle Karaez Park.

