Un homme à la mer Espace Glenmor, 30 janvier 2018 16:00, Carhaix-Plouguer. Mardi 30 janvier 2018, 16h00 Sur place Entrée libre spectacle vivant Cette deuxième création de Capucine Goust est un trio inspiré librement de L’Amour, de Marguerite Duras. Sur scène, trois silhouettes : une femme, les yeux fermés, et deux hommes (Simon Bailly et Cyril Geeroms). La chorégraphie reprend l’aspect pictural des descriptions de Duras et son vocabulaire des sens pour développer sous forme de tableaux le rapport à l’espace, la place donnée aux caractères des personnages, leurs parcours émotionnels et les relations qui existent entre eux… Espace Glenmor rue Jean Monnet, Carhaix 29270 Carhaix-Plouguer Finistère mardi 30 janvier 2018 – 16h00 à 16h20

