Tubulus Espace Glenmor, 31 janvier 2018 09:30, Carhaix-Plouguer.

Mercredi 31 janvier 2018, 09h30, 11h00 Sur place 5 euros

spectacle vivant

Les cloches tubulaires tintinnabulent au-dessus du public. On se pose, on s’apaise, bercé par les volutes sonores. Tubulus vient de commencer ! Tubulus est conçu pour le jeune public et met en avant l’aspect visuel, le côté ludique de la musique, une relation magique entre le geste et la production de sons, des percussions jouées à l’aide d’objets du quotidien, autant d’éléments destinés à simplifier l’écoute pour les plus petits. Tubulus s’inscrit dans la continuité de Toco la Toccata, un concert déjà conçu par Philippe Ollivier. Le spectateur y est enveloppé dans un bain sonore constitué de plus de 10 haut-parleurs répartis autour et dessus le public. L’immersion est totale et donne le choix d’apprécier chaque son comme un élément musical distinct…

Espace Glenmor rue Jean Monnet, Carhaix 29270 Carhaix-Plouguer Finistère

mercredi 31 janvier 2018 – 09h30 à 10h05

mercredi 31 janvier 2018 – 11h00 à 11h35

Xavier Le Jeune