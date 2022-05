TREIZOUR Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer

TREIZOUR Espace Glenmor, 11 mars 2018 17:00, Carhaix-Plouguer. Dimanche 11 mars 2018, 17h00 Sur place TE : 8 € / TA : 10 € / TR : 13 € / TP : 15 € EXPLORATION CONTEMPORAINE DE LA DANSE & DU CHANT TRADITIONNELS CERCLE CELTIQUE KORRIGED IS, ANNIE EBREL, IFIG FLATRÈS, LORS LANDAT, NOLÙEN LE BUHÉ, JEAN-PIERRE QUÉRÉ, CHRISTIAN RIVOALEN, SYLVIE RIVOALEN, MARTHE VASSALO Treizour est un spectacle qui s’est tissé sur plusieurs mois d’échanges féconds entre danseurs, chanteurs et chorégraphes, suivant l’intuition que pourraient se mêler les expériences glanées çà et là, se rencontrer traditionnel et contemporain, se répondre chansons anciennes ou récentes, se réunir chanteurs et danseurs, professionnels et amateurs en suivant ensemble le fil rouge du passage, de la transmission, de l’échange. Des corps qui se découvrent, se réveillent et puisent dans leurs racines, dans un fond de danses traditionnelles qui leur a été transmis pendant des années et qu’ils ont ingéré, modifiant jusqu’à leur façon de se mouvoir. Des voix qui s’apprivoisent, se redéfinissent dans leur rapport aux autres, dans la joie de se retrouver réunies pour la première fois sur scène. Des corps dansants qui s’expriment en laissant de côté tout formalisme, qui interagissent, qui inventent avec ce qu’ils ; sont un rapport au corps de l’autre. Des chants qui sont au cœur d’une histoire personnelle de transmission et de partage. Une aventure individuelle et collective d’invention, de recherche intime sur ce dont nos corps, nos chants et nos danses peuvent être les passeurs. Mise en scène : Cécile Borne & Gildas Sergent Coréalisation Espace Glenmor, Le Plancher Espace Glenmor rue Jean Monnet 29270 Carhaix 29270 Carhaix-Plouguer Finistère dimanche 11 mars 2018 – 17h00 à 18h30

