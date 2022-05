Tranzistoir – Matzik Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer

Finistère

Tranzistoir – Matzik Espace Glenmor, 1 février 2017 16:00, Carhaix-Plouguer. Mercredi 1 février 2017, 16h00 Sur place tout public / 1h10 musique, récit radiophonique Tranzistoir, c’est 900 kilomètres d’une seule traite avec la radio allumée. Une jeune femme traverse la nuit au volant de sa voiture. Au bout de la route, il y a un rendez-vous qui va bouleverser sa vie. Les ondes l’accompagnent dans cet étrange voyage et réveillent ses fantômes. Comme une grande épopée radiophonique. Un récit sans trou d’air mis en musique avec malice. Espace Glenmor rue Jean Monnet, Carhaix 29270 Carhaix-Plouguer Finistère mercredi 1er février 2017 – 16h00 à 17h00

