Transhumans Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer

Finistère

Transhumans Espace Glenmor, 30 janvier 2018 14:00, Carhaix-Plouguer. Mardi 30 janvier 2018, 14h00 Sur place 5 euros spectacle vivant La compagnie Arenthan vous invite à faire un voyage dans un univers futuriste, à la découverte d’une nouvelle forme d’humanité… Naufragés d’un monde perdu, errant dans un ‘‘no man’s land’’ aride, une horde de cinq danseurs tissent leur identité dans une convergence technologique. Se métamorphosant par instinct de survie, marqueur d’une nouvelle adaptabilité dans un environnement hostile, ils luttent contre des forces naturelles et surnaturelles. Transhumans c’est l’histoire d’un passage dans une nouvelle ère, prochaine étape d’une évolution darwinienne. Une quête métaphysique orchestrée et accompagnée par un prophètefuturiste, batteur sombre et mystérieux, à l’image d’un personnage de Georges Miller. Une migration se met en marche. Une nouvelle transhumance. Espace Glenmor rue Jean Monnet, Carhaix 29270 Carhaix-Plouguer Finistère mardi 30 janvier 2018 – 14h00 à 14h50

Détails Heure : 14:00 - 14:50 Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer, Finistère Autres Lieu Espace Glenmor Adresse rue Jean Monnet, Carhaix Ville Carhaix-Plouguer lieuville Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Departement Finistère

Espace Glenmor Carhaix-Plouguer Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carhaix-plouguer/

Transhumans Espace Glenmor 2018-01-30 was last modified: by Transhumans Espace Glenmor Espace Glenmor 30 janvier 2018 14:00 Carhaix-Plouguer Espace Glenmor Carhaix-Plouguer

Carhaix-Plouguer Finistère