TITI ROBIN : REBEL DIWANA Espace Glenmor, 10 novembre 2017 20:30, Carhaix-Plouguer.

Vendredi 10 novembre 2017, 20h30

MÉTISSAGES MUSICAUX

Après 20 albums et 30 années de concerts de par le monde, Titi Robin éprouve le besoin d’affirmer le fond de son engagement esthétique en brisant, de manière paradoxale et résolument iconoclaste, les clichés liés à la forme de son expression artistique. Son discours n’a jamais été attaché aux instruments ou aux orchestrations, mais au langage mélodique et rythmique et à la philosophie qui les sous-tend.

Pour ce spectacle spécifique, comme pour le disque qui suivra, il choisit d’emprunter à la culture occidentale dominante la puissance sonore de certains de ses instruments emblématiques (guitares électriques, basse, batterie, claviers), tout en faisant le pari d’une radicalité préservée et revendiquée de son discours esthétique.

Ce qu’il ressent, de plus, de l’évolution de la société et du monde, avec sa part de violence, le pousse à vouloir répondre avec une parole musicale puissante.

La Méditerranée, dont les rives nord sont le socle culturel de l’Europe, l’Orient et l’Asie, berceaux de son inspiration, sont traversés de tremblements sociaux et politiques. Titi Robin a le désir d’embrasser et d’évoquer dans son art la part humaine et sensible de ces bouleversements.

Chant : Shuheb Hasan

Claviers : Nicholas Vella

Sarangi : Murad Ali Khan

Basse : Natallino Neto

Batterie : Arthur Allard

Guitares, voix, direction artistique : Titi Robin

Son : Guillaume Dubois

Coréalisation Espace Glenmor, Le Plancher.

Espace Glenmor rue Jean Monnet 29270 Carhaix 29270 Carhaix-Plouguer Finistère

vendredi 10 novembre 2017 – 20h30 à 00h00